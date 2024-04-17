Пересчет на миллиарды: бывшие полицейские побили рекорд экс-полковника Захарченко по взяткам

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 42 0

Бывших российских полицейских ищут за взятку в пять миллиардов рублей

Пересчет на миллиарды: бывшие полицейские побили рекорд экс-полковника Захарченко по взяткам

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Следствие подозревает в коррупционной схеме небывалых масштабов сотрудников одного из самых секретных подразделений МВД.

Бывший сотрудник бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД России Георгий Сатюков и его коллега и посредник Дмитрий Соколов обвиняются в получении взятки на сумму в пять миллиардов рублей. Об этом сообщает «Коммерсант».

Таким образом, бывшие полицейские стали рекордсменами, обогнав в своей коррупционной схеме бывшего полковника Дмитрия Захарченко, который был осужден на 16 лет за взятку в 1,4 миллиарда.

По версии следствия, Сатюков и Соколов получили пять миллиардов рублей в электронных валютах — биткоин и эфириум — от администратора криптобиржи. Сейчас оба фигуранта уголовного дела находятся за границей, предположительно, в Дубае. Суд заочно выдвинул им обвинение и вынес решение об аресте.

Согласно данным уголовного дела, Захарченко на протяжении девяти лет с 2007 года получал взятки от организованной группы. Полковник был задержан осенью 2016-го. Спустя три года ему был вынесен обвинительный приговор. Суд приговорил его к 16 годам колонии и назначил штраф размером 500 миллионов рублей.

По делу Захарченко проходил экс-сотрудник ФСБ России Дмитрий Сенин, который заочно приговорен к девяти годам колонии строгого режима за посредничество в даче взятки. Сейчас он находится в международном розыске.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что высокопоставленный полицейский задержан за взятку в Подмосковье.

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