Папки похожи: юристы перепутали документы и развели не ту пару
Тhе Guаrdiаn: адвокаты по ошибке развели не ту пару
Фото: www.globallookpress.com / Stefan Klein
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
По их мнению, все равно рано или поздно все разводятся, поэтому ничего страшного в своих действиях адвокаты не увидели.
В Великобритании юридическая фирма по ошибке развела не ту пару. Подробности рассказывает The Guardian.
Сотрудники фирмы Vardags не сразу поняли, что случилось. Они не замечали ошибку несколько дней, и до сих пор не знают, как так могло выйти.
После обнаружения оплошности, было принято решение обратиться в Верховный суд, чтобы отменить одобренный развод, но решение оказалось отрицательным. Пара Уильямсов, которых развели случайно, так и осталась в этом статусе. Утешает только то, что они и так собирались расторгать законные отношения.
Прокомментировать свою ошибку сотрудники не смогли, но решение судьи глава Vardags назвала ошибочным. Она сказала, что, если рассматривать дело таким образом, то и компьютер может принимать решения о разводе.
Иногда путаница приводит к более серьезным последствиям. Не так давно в США сотрудники правоохранительных органов перепутали отпечатки пальцев и задержали не ту женщину. Ей пришлось сутки отсидеть в камере, пока ситуация не разъяснилась.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о сожалениях Ларисы Лужиной после четырех разводов.
76%
0.48 99.93
0.14
Нашли ошибку?