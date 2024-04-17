Папки похожи: юристы перепутали документы и развели не ту пару

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 27 0

Тhе Guаrdiаn: адвокаты по ошибке развели не ту пару

Папки похожи: юристы перепутали документы и развели не ту пару

Фото: www.globallookpress.com / Stefan Klein

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По их мнению, все равно рано или поздно все разводятся, поэтому ничего страшного в своих действиях адвокаты не увидели.

В Великобритании юридическая фирма по ошибке развела не ту пару. Подробности рассказывает The Guardian.

Сотрудники фирмы Vardags не сразу поняли, что случилось. Они не замечали ошибку несколько дней, и до сих пор не знают, как так могло выйти.

После обнаружения оплошности, было принято решение обратиться в Верховный суд, чтобы отменить одобренный развод, но решение оказалось отрицательным. Пара Уильямсов, которых развели случайно, так и осталась в этом статусе. Утешает только то, что они и так собирались расторгать законные отношения.

Прокомментировать свою ошибку сотрудники не смогли, но решение судьи глава Vardags назвала ошибочным. Она сказала, что, если рассматривать дело таким образом, то и компьютер может принимать решения о разводе.

Иногда путаница приводит к более серьезным последствиям. Не так давно в США сотрудники правоохранительных органов перепутали отпечатки пальцев и задержали не ту женщину. Ей пришлось сутки отсидеть в камере, пока ситуация не разъяснилась.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о сожалениях Ларисы Лужиной после четырех разводов.

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