Киевские правоохранители признались в своей ошибке. О чем идет речь?

В Германии нашли украинских детей, которые киевский режим называл «вывезенными в Россию». Об этом заявил глава Нацполиции Украины Иван Выговский.

«Благодаря нашему сотрудничеству с правоохранительными органами ФРГ установлено местонахождение в Германии 161 украинского ребенка», — написал Выговский на своей странице в социальных сетях.

При этом, как именно дети попали в ФРГ, Выговский не рассказал.

Прежде о проблеме украинских детей в странах Европы говорила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Пока киевский режим огульно обвинял российскую сторону в насильственном вывозе детей с освобожденных территорий, в той же Германии ювенальные службы изымают детей из семей беженцев, а родителей лишают родительских прав.

Более того, дипломат указывала на случаи сексуальной эксплуатации.

«Дети, оказавшиеся в Европе после „эвакуации“ с Украины, регулярно сталкиваются с проблемами маргинализации в различных ее проявлениях, вплоть до сексуальной эксплуатации и секс-трафика», — подчеркивала Захарова.

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