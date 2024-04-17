В деле о гибели журналистки Бабаевой появился обвиняемый

Уголовное дело о гибели 51-летней журналистки уже передано в суд.

Уголовное дело о гибели руководителя крымского подразделения «Россия сегодня» Светланы Бабаевой передали в Симферопольский районный суд Крыма, а теперь стал известен и обвиняемый.

Муж погибшей журналистки Евгений Двоскин заявил РИА Новости, что обвиняемым в совершении преступления является Игорь Малев. Уголовное дело возбуждено по ст. 109 ч.1 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Журналистка погибла 28 октября 2022 года. Бабаевой был 51 год. Причиной смерти, по данным некоторых СМИ, стал несчастный случай. В женщину отрикошетила выпущенная ею пуля. Трагедия случилась на учебно-тренировочном полигоне, где она часто занималась военно-спортивной стрельбой.

Похороны Бабаевой прошли в Москве 8 ноября 2022 года. Муж погибшей еще тогда заявлял, что в жену выстрелил другой человек.

Многие политики, деятели культуры и общественники выразили свои соболезнования в связи с кончиной Светланы Бабаевой. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал ее уход невосполнимой потерей для общества журналистов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что задержан подозреваемый в убийстве известного юмориста в Сочи.