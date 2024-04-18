Мистика в судьбах принцессы Дианы и Грейс Келли: несчастные жены, любимые народом

Диана скромно носила титул королевы людских сердец, голливудская актриса оставила кино ради сказки во дворце. Почему же любимые миллионами женщины были не были любимы своими мужьями?

Диана, принцесса Уэльская, урожденная Диана Фрэнсис Спенсер покорила сердца своих подданных в Великобритании. Голливудская актриса и обладательница «Оскара» Грейс Келли влюбила в себя князя Монако Ренье III, оставила кинокарьеру ради жизни во дворце.

Казалось бы, обеим красавицам с золотыми локонами судьба подарила шанс воплотить сказку, исполнить мечту миллионов поклонниц, но счастье на свадебных фотографиях оказалось обманчивым. Судьбы этих женщин во многом похожи, но, к сожалению, своей трагичностью.

Принцесса Диана и Грейс Келли терпели неверность мужей

Одни говорят, что Диана была влюблена в принца Чарльза, а он просто смирился с выбором подходящей невесты, не испытывая к ней никаких чувств. Какие переживания терзали обоих, известно только им.

Для публики очевидно было только одно — оба были несчастны в браке. Их сказочную церемонию бракосочетания транслировало телевидение, ее смотрели 750 миллионов человек по всеми свету.

Но за красивой картинкой разворачивалась трагедия. Чарльз лишь на время ухаживаний и женитьбы прервал отношения с Камиллой Паркер-Боулз. Вскоре после свадьбы любовники воссоединились.

Все вокруг знали о романе наследника престола. В том числе его жена. На светских мероприятиях супруг вел себя холодно, а когда отчаявшаяся Диана плакала, делал вид, что не замечает.

В интервью Мартину Баширу принцесса Уэльская призналась — в ее браке всегда было три человека. Однажды она устала терпеть и пошла на скандальный шаг, начала отношения с офицером Джеймсом Хьюиттом.

Позже ей приписывали и другие связи. После развода, за месяц до гибели, Диана стала встречаться с сыном египетского предпринимателя Доди Аль-Файедом, вмести они и скончались во Франции в результате аварии.

Грейс Келли познакомилась с князем Монако Ренье III на Каннском кинофестивале, встрече активно поспособствовали актриса Оливия Хэвиленд и ее муж, журналист Пьер Галант.

Князь был покорен, между влюбленными завязалась переписка и в итоге звезда Голливуда получила предложение руки и сердца. Бесподобные свадебные фото Келли тоже предвещали беду, и вскоре ее большая любовь тоже обернулась слезами.

По сравнению с Ренье III Чарльз хотя бы был постоянен. Этот мужчина через месяц после бракосочетания завел трех любовниц. Уйти от него княгиня не могла, иначе потеряла бы возможность видеться с детьми.

Тотальное одиночество самых популярных женщин — Дианы и Грейс

Принцесса и княгиня не раз встречались. Диана также провожала Грейс в последний путь, представляла страну на траурной церемонии. Они познакомились на концерте в 1981 году и сразу поняли, как похожи в своих несчастьях.

Диана, вспоминая тот день, говорила, что увидела сокрытую в Келли тьму. От княгини тоже было не утаить правды. Она поняла, что принцессе неуютно и предложила поговорить вдали от толпы.

И леди Ди призналась, как сильно жалеет о решении выйти замуж, ведь ее супруг любил и любит другую. Грейс попыталась успокоить ее и предупредить: не стоит предпринимать смелых шагов, проблем потом избежать не получится.

И оказалась права. Ни к чему хорошему бунт Дианы в будущем не привел.

Фото: www.globallookpress.com / Cinetext Bildarchiv

Обе монаршие особы использовали свой статус для благих дел. Женщины опекали благотворительные фонды, участвовали в социальных проектах, помогали окружающим, как будто пытаясь заполнить внутреннюю пустоту.

Обе покровительствовали отделениям Красного Креста, поддерживали голодающих, больных ВИЧ и СПИДом. Ди называли иконой стиля и королевой людских сердец, ей восхищались дома и далеко за пределами Британии.

Смерть принцессы Дианы и княгини Грейс в автомобильной аварии

Не только сам факт смертельного ДТП объединяет британскую принцессу и княгиню Монако. Келли было 52 года, когда на дороге у нее случился инсульт, за которым последовала авария. Дочь актрисы Стефания едва выжила, а ее спасти не удалось.

Диана оказалась в числе 400 гостей на поминальной службе. Спустя 15 лет принцесса скончалась в разбитом авто в туннеле у моста Альма в Париже после попытки скрыться от преследования папарацци. Ей было 36 лет.

До сих пор поклонники знаменитостей выстраивают теории заговора вокруг этих смертей. В обоих случаях бурно обсуждалась вероятность того, что ДТП были подстроены.

Критики официальных версий винили Букингемский дворец в желании избавиться от бунтарки-принцессы. Что касается Келли, популярной была версия вины ее дочери в несчастье, которая якобы сидела за рулем.

Когда Грейс вынесли из разбитого авто, она была еще жива, но без сознания. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но вскоре врачи осознали, что ситуация безнадежная, и отключили систему жизнеобеспечения на следующий день.

На похоронах Келли принцесса Диана плакала, будто ощущая дурное предзнаменование. Князь Ренье III, что бы ни говорили о его ветрености, больше никогда не женился.

У Дианы остались двое сыновей, Уильям и Гарри. Принц Чарльз стал королем Великобритании, взяв имя Карл III, женился на своей старой возлюбленной Камилле. Поговаривают, что сегодняшними бедами семья страдает из-за проклятия леди Ди. Об этом ранее подробно писал 5-tv.ru.

У Грейс Келли родились две дочери, Стефания и Каролина, а также сын Альбер, нынешний князь Монако. В 2007 году княжество выпустило памятную монету номиналом два евро, посвященную 25-летию со дня смерти Келли, бренд назвал ее именем сумку, музыканты пели о ней песни. Но никто не подарил достаточно славы и заслуженного признания ей самой.