Кровавое убийство двух женщин на северо-востоке Москвы: что известно

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов Эксклюзив 57 0

Возбуждено уголовное дело по факту убийства двух женщин на северо-востоке Москвы

Фото, видео: 5-tv.ru

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Предположительно, преступник состоял с жертвами в родстве.

В жилом доме на северо-востоке Москвы произошло жестокое убийство двух женщин. Предварительно, мужчина расправился девушкой и ее матерью, которые, судя по имеющимся данным, состояли с ним в родстве, а после попытался скрыться.

Правоохранительные органы задержали предполагаемого убийцу в течение нескольких часов, сейчас на месте преступления работают эксперты. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц», уведомляет Следственный комитет России.

Как сообщают очевидцы в беседе с 5-tv.ru, в доме 26 по Тайнинской улице произошла настоящая резня. Весь пол в подъезде буквально залит кровью — скорее всего, жертвы пытались сбежать. Расследовавший преступление корреспондент «Известий» Дмитрий Антипов описал произошедшее, как «кровавую баню».

По словам соседей, подозреваемый по имени Андрей 1990 года рождения недавно был выписан из психиатрической больницы, а в последнее время сильно злоупотреблял алкоголем и психоактивными веществами.

Мотивы преступления остаются неизвестными, однако по версии следствия, у подозреваемого и жертв мог возникнуть внезапный конфликт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда «Миссис Бурятия» пропала при странных обстоятельствах.

Кровавое убийство двух женщин на северо-востоке Москвы: что известно

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Фото: 5-tv.ru

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Фото: 5-tv.ru

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Фото: 5-tv.ru

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