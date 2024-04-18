«Не хочет ассоциироваться со мной»: дочь Волочковой отреклась от своей матери

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 496 0

Дочь Волочковой взяла псевдоним, чтобы не ассоциироваться со знаменитой матерью

«Не хочет ассоциироваться со мной»: дочь Волочковой отреклась от своей матери

Фото: Щербак Александр / ТАСС

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Ариадна Волочкова жалуется, что ее все время достают журналисты и фанаты мамы.

Дочь известной балерины Анастасии Волочковой — Ариадна не хочет ассоциироваться со своей матерью. Не так давно девушка даже взяла себе псевдоним, отказавшись от настоящей фамилии.

Балерина рассказала в интервью MK.RU, что Ариадна таким образом хочет отвести от себя внимание, так как ее буквально уже «задергали» журналисты и фанаты Анастасии.

Помимо этого, 18-летняя девушка хочет сама построить свою карьеру, а такое внимание к персоне будет только мешать ей.

«Она даже псевдоним себе взяла, потому что не хочет, чтобы ее ассоциировали только с Анастасией Волочковой. Чтобы не думали, что все ее достижения только потому, что она Ариадна Волочкова», — утверждает балерина.

Анастасия Волочкова с дочерью Анастасия Волочкова с дочерью. Фото: Instagram* / volochkova_art

Не так давно в сети говорили о крупной ссоре между матерью и дочерью из-за жилья. Анастасия говорила в одном из интервью, что Ариадна потребовала от нее квартиру, которую балерине подарил ее бывший возлюбленный. Волочкова отказала, и из-за этого долгое время они не общались друг с другом.

Сейчас же балерина уверяет, что у нее нет никаких проблем с дочерью. Она утверждает, что они хорошо общаются. При этом видятся они довольно редко, но только из-за того, что живут далеко друг от друга и все время заняты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Волочкова когда-то была бездомной.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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