Волочкова когда-то была бездомной: «Знаю, что такое жить без квартиры»

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 22 0

Анастасия Волочкова призналась, что когда-то была бездомной

Волочкова когда-то была бездомной: «Знаю, что такое жить без квартиры»

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

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Оказывается, что балерина не всегда жила в огромном особняке.

Анастасия Волочкова осудила хейтеров за нападки в ее сторону по поводу демонстрации богатства. По словам балерины, она имеет право хвастаться заработанным имуществом, ведь когда-то она практически осталась на улице.

«Я сегодня живу в очень красивом доме, я его сама купила. И просто, когда мне люди начинают с сарказмом говорить: «Да вот она кичится своим домом, да вот она кичится своим «Майбахом». Я думаю, люди, а вы не понимаете, что я знаю, что такое жить, вообще не имея квартиры», — сказала Анастасия Волочкова в интервью Ляйсан Утяшевой.

Балерина рассказала, что в 17 лет осталась с родителями буквально на улице. Мама и папа балерины продали квартиру, чтобы купить жилье поближе к центру. Но из-за обмана остались и без денег, и без недвижимости.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об отношениях Волочковой с родителями.

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