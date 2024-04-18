«Штанга может просто упасть»: тренер о самых опасных упражнениях в спортзале

Эксперт также подчеркнула, что порой правильная одежда может помочь избежать возможных травм.

Старший тренер международной сети студий балета и растяжки Акулина Бахтурина раскрыла список самых опасных упражнений для фитнес-зала. В комментарии «Известиям» руководитель отдела подготовки педагогов поделилась и способами, как избежать серьезных травм. Некоторые из них — не самые очевидные.

Эксперт разделила потенциально опасные упражнения на несколько групп. В первую входят те, которые провоцируют гипермобильность, то есть амплитуда движений сустава превышает норму.

«К ним можно отнести, например, растяжку в позе „лягушки“, когда под стопы подкладывают различные блоки», — приводит пример Акулина Бахтурина.

Она также предупреждает, что для здоровья опасны и некоторые упражнения для суставов рук, когда рука уходит слишком далеко за спину.

Эксперт настаивает, чтобы подобные упражнения выполнялись строго по правилам, иначе человек легко может обзавестись вывихом, подвывихом или растяжением. Бахтурина призывает внимательнее относиться к проблеме суставов при выполнении подобных упражнений.

В той же растяжке в позе «лягушки» человек подает на них огромную нагрузку, что может привести к соответствующим заболеваниям.

Ко второй группе эксперт отнесла почти все упражнения, которые выполняются без пристального наблюдения тренера. Работа с большими весами требует не только огромного внимания со стороны профессионала, но и правильной разминки и подготовки, которую может посоветовать как раз сам наставник.

Не на последнем плане стоит и подходящая одежда для работы с тяжестями. Все выше особенно поможет при работе со штангой, упражнения с которой особенно травмоопасны.

«Здесь может соскользнуть рука, и штанга может просто упасть, нанести серьезный вред здоровью», — предупреждает тренер Акулина Бахтурина.

Жим штанги лежа и из-за головы, различные приседания с ней и становая тяга эксперт относит к опасной группе, так как здесь человек рискует, например, сорвать поясницу. Причины таких неприятностей могут быть разными — от неверного хвата до резких движений.

Бухтурина рассказывает, что от проблем с суставами при жиме штанги лежа не застрахованы даже опытные спортсмены, так как в локтях суставы особенно чувствительны к нагрузкам.

Избежать подобного можно, если следовать указаниям тренера и обязательно не забывать перед этим делать правильную разминку, но это еще не все.

После упражнения очень важно выполнить, например, растяжку или же сесть за велотренажер, чтобы после тренажерного зала получить не только здоровый тонус, но и избежать проблем со здоровьем.

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