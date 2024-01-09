Доступно всем: какие виды активности снимут психологическое напряжение

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Алексей Панков
Алексей Панков 33 0

Бюджетные способы восстановить эмоциональное здоровье.

Доступно всем: какие виды активности снимут психологическое напряжение

Фото: www.globallookpress.com / Frank May

Какие виды спорта помогут снять психологическое напряжение? Ответом на этот вопрос поделилось издание dni.ru.

В современном мире многие люди живут в постоянном состоянии стресса. Одним из наиболее эффективных способов борьбы с ним является физическая нагрузка.

Йога

Если вам необходимо достигнуть гармонии тела и души, то лучшим вариантом станет йога. Как сообщают специалисты, с помощью тренировок можно улучшить самоконтроль и концентрацию. А различные позы и техники дыхания поспособствуют внутреннему спокойствию и расслаблению.

Бег

Еще один эффективный способ для борьбы со стрессом и выработки эндорфинов — это бег. Кроме того, с помощью тренировок на свежем воздухе можно повысить уровень энергии и улучшить качество сна.

Плавание

Для снятия напряжения лучше всего подойдет плавание. Вода способна расслабить мышцы и успокоить разум. Также занятия в бассейне способствуют улучшению дыхания и снижению артериального давления.

Танцы

С помощью танцев можно легко поддержать физическую форму и выразить свои эмоции. Эксперты уверяют, что это отличный способ забыть о насущных проблемах и получить удовольствие от процесса.

Пилатес

Пилатесом называют систему упражнений для развития гибкости и укрепления мышц. На занятиях вам пригодится точность и координация.

Занятия в тренажерном зале

Тренажеры — это не только отличный способ набрать мышечную массу, но и отличная возможность расслабиться. При нагрузке активируется выработка эндорфинов, что повышает уверенность в себе.

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Доступно всем: какие виды активности снимут психологическое напряжение

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