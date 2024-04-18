Захарова об игнорировании Германией ноты России по преступлениям нацистов: «До сих пор»

Москва направляла его Берлину еще в марте 2024 года.

Германия игнорирует ноту России о преступлениях нацистов на территории СССР, их Москва требует признать актами геноцида. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

«Власти ФРГ до сих пор не дали ответ на направленную в МИД ФРГ посольством России в марте этого года ноту», — сказала дипломат.

Прежде сообщалось, что ФСБ рассекретила архивы «Катынского дела» о казнях поляков нацистами. По заявлениям руководства фашистской Германии, казнь совершили сотрудники НКВД. Однако после освобождения Смоленска и проведения собственного расследования нашлись свидетельства, в том числе задокументированные, подтверждающие, что расстреливали поляков немецкие оккупационные войска.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ рассекретила архивный документ о деятельности «Смерш» в 1944 году. Данные были опубликованы к 81-й годовщине образования военной контрразведки.