Схватил за талию и домогался: Канье Уэст избил обидчика жены

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 28 0

Канье Уэст избил мужчину, который домогался к его жене Бьянке Ценсори

Схватил за талию и домогался: Канье Уэст избил обидчика жены

Фото: www.globallookpress.com / Ian West

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Теперь рэперу грозят проблемы с законом.

Рэпер Канье Уэст напал на незнакомца в Диснейленде в Лос-Анджелесе. Об этом сообщил Daily Mail.

Рэпер избил мужчину из-за того, что тот попытался залезть под платье его возлюбленной — Бьянки Ценсори, схватил ее за талию и посылал воздушные поцелуи. Знаменитость вышел из себя и ударил незнакомца по лицу. Отмечается, что пострадавший не нуждался в помощи медиков.

Правоохранительные органы взяли дело в свои руки и собираются связаться с Канье, так как мужчина написал заявление на артиста. Против Уэста подано уже несколько исков. В то же время сторона звездной пары обвиняет незнакомца в попытке сексуального и физического насилия.

Рэпер не первый раз ведет себя агрессивно по отношению к окружающим. В прошлом году он разбил телефон фаната, который пытался его тайно снять, а годом ранее на звезду подавали в суд за избиение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что голая Бьянка Цензори переходит все грани дозволенного. Она не собирается одеваться поскромнее даже при беременности. 29-летняя женщина мечтает родить ребенка от музыканта, не упуская при этом возможности откровенно показать свое тело в «интересном» положении.

Отец Цензори даже вызывал Канье Уэста в Австралию на разговор по поводу его поведения и вызывающих откровенных нарядах, в которых звездная пара появляется вместе публично.

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