Беременность не помеха: голая Бьянка Цензори переходит все грани дозволенного

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 39 0

Жена Канье Уэста будет ходить голой даже при беременности

Беременность не помеха: голая Бьянка Цензори переходит все грани дозволенного

Фото: Getty Images / Arnold Jerocki

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«Интересное» положение нисколько не смущает диву. Даже наоборот.

Жена рэпера Канье Уэста, дизайнер Бьянка Цензори, не собирается одеваться поскромнее даже при беременности. 29-летняя женщина мечтает родить ребенка от музыканта, не упуская при этом возможности откровенно показать свое тело в «интересном» положении.

Инсайдеры издания The Sun рассказали, что Бьянка любит находиться в центре внимания, которое ей обеспечено за счет слишком откровенных нарядов. Ее гардероб состоит из одних капроновых колготок.

«Бьянка в своей стихии. Она любит внимание. <…> Она считает, что многие ее образы являются искусством, а не просто модой. Бьянка полностью предана своему делу, и это надолго. Ей все равно на то, что о ней думают люди», — передает слова инсайдера The Sun.

Кроме того, по словам информатора, Канье и Бьянка рассчитывают, что их парные «беременные» образы будут не менее яркими, чем у популярной певицы Рианны с мужем.

Также инсайдеры утверждают, что, несмотря на любовь к вниманию, Бьянка начинает догадываться о том, что ее используют.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кто и зачем поддерживает «голые» выходы жены Канье Уэста.

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