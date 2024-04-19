Рак «молодеет»: в каком возрасте люди чаще болеют онкологией

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 24 0

Врач Назарова: с каждым годом растет средний возраст заболевания раком

Рак «молодеет»: в каком возрасте люди чаще болеют онкологией

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Sand

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Статистика последних лет неутешительна.

Онкологические заболевания считаются болезнями людей старшего возраста. Однако некоторые виды рака чаще все же фиксируются у молодых. Об этом рассказала врач-методист Аналитического отдела ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова» Екатерина Назарова в интервью изданию aif.ru.

По ее словам, люди старшего возраста действительно чаще болеют раком, особенно это касается граждан после 60 лет. В этой возрастной группе диагностируется 74,5% случаев заболевания у мужчин и 67,6% у женщин. Самое большое количество заболевших онкологией отмечается в возрастной группе от 75 до 79 лет.

При этом есть тревожная тенденция — растет средний возраст заболевших большинством видов рака. Например, в 2022 году для мужчин он составил 65,2, а для женщин — 64,3 года. Для сравнения, в 2012 году показатели были такими — 64,2, 63,7 года соответственно.

Кроме того, есть виды рака, которые диагностируют преимущественно у молодых людей от 18 до 45 лет — это гемобластозы, опухоли головного мозга и ЦНС, щитовидной железы, шейки матки, меланома, а также наследственные злокачественные опухоли молочной железы и яичников.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие показатели в анализе крови предвещают рак.

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