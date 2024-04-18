Жаркое лето в Брюсселе: политолог прогнозирует смену главы Еврокомиссии

Эксперт также полагает, что сейчас усиливается влияние правых партий, а раскол мнений уже наступил.

С 6 по 9 июня пройдут новые выборы главы Еврокомиссии, однако здесь возможна интрига, кто в итоге одержит вверх. По крайней мере так полагает политолог Малек Дудаков, на пост в Telegram которого ссылается издание EADaily.

По мнению эксперта, Еврокомиссия сейчас переживает не лучшие времена. Текущая глава Урсула фон дер Ляйен планирует избраться на второй срок, хотя она сама занимает пост председателя с 2019 года.

Дудаков обращает внимание на рост влияния правых партий. Более того, Тьерри Бреттон, ставленник президента Франции Эммануэля Макрона сейчас активно выступает против избрания Урсулы.

Французский политик далеко не единственный, кто не согласен с кандидатурой текущей главы Еврокомиссии. К нему присоединятся Венгрия и не мало правых партий. В итоге, подмечает политолог, у них вместе будет достаточно сил, чтобы заблокировать кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен.

«У них у всех может получиться заблокировать утверждение следующего созыва Еврокомиссии на неопределенный срок. Пока они требуют от Урсулы значимых уступок», — отмечает Малек Дудаков.

В случае победы правых сил, они могут заполучить не мало кресел у либералов и зеленых. В итоге они могут ужесточить контроль над миграцией и передать национальным правительствам полномочия, изъяв их у Брюсселя.

По цепочке — Словакию и Венгрию они, вероятно, смогут вывести из изоляции, а обе страны активно выступают за прекращение войны на Украине.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что кандидатуру Урсулу фон дер Ляйен полностью утвердили, с чем были не согласны многие политики. Некоторые из них отмечали, что она может втянуть Европейский союз в глобальную войну с Россией.