В результате атаки ВСУ на Таганрог пострадали 16 коммерческих зданий

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 31 0

Также повреждения получили пять автомобилей.

Что известно об атаке ВСУ на Таганрог 12 сентября

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Виктория Крылова

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В результате массированной воздушной атаки ВСУ на Таганрог десятки объектов городской инфраструктуры получили повреждения. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в мессенджере МАКС.

«В результате массированного налета пострадали 16 коммерческих зданий (это порядка 20 арендаторов), а также пять автомобилей», — написала Камбулова в личном блоге.

Глава города уточнила, что по трем адресам спасателям удалось полностью локализовать открытое горение.

К устранению последствий атаки привлечены силы и средства МЧС Ростовской области и городского звена территориальной подсистемы РСЧС. Экстренные службы продолжают работу на местах.

Камбулова отметила, что доступ на территории поврежденных объектов временно ограничен для обеспечения безопасности. В понедельник комиссия начнет обследование пострадавших зданий и подготовку актов оценки ущерба.

«Всем будет оказана необходимая помощь. Мы вместе справимся со всеми вызовами», — написала глава города.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате атак ВСУ на Белгородскую область погибла одна мирная жительница и 14 человек, в том числе четверо детей, получили ранения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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