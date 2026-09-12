В результате атаки ВСУ на Таганрог пострадали 16 коммерческих зданий
Также повреждения получили пять автомобилей.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Виктория Крылова
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В результате массированной воздушной атаки ВСУ на Таганрог десятки объектов городской инфраструктуры получили повреждения. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в мессенджере МАКС.
«В результате массированного налета пострадали 16 коммерческих зданий (это порядка 20 арендаторов), а также пять автомобилей», — написала Камбулова в личном блоге.
Глава города уточнила, что по трем адресам спасателям удалось полностью локализовать открытое горение.
К устранению последствий атаки привлечены силы и средства МЧС Ростовской области и городского звена территориальной подсистемы РСЧС. Экстренные службы продолжают работу на местах.
Камбулова отметила, что доступ на территории поврежденных объектов временно ограничен для обеспечения безопасности. В понедельник комиссия начнет обследование пострадавших зданий и подготовку актов оценки ущерба.
«Всем будет оказана необходимая помощь. Мы вместе справимся со всеми вызовами», — написала глава города.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате атак ВСУ на Белгородскую область погибла одна мирная жительница и 14 человек, в том числе четверо детей, получили ранения.
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