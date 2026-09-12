Собянин: Геронтологический центр «Западный» открыт после реконструкции

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 28 0

Город продолжает модернизировать социальные объекты, чтобы создавать для жителей условия, максимально приближенные к домашним.

Геронтологический центр Западный открыт после реконструкции

Фото: MAX/Мэр Москвы Сергей Собянин

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Обновленный геронтологический центр «Западный» в районе Ново-Переделкино начал работу после масштабной реконструкции. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

Учреждение расположено по адресу: 7-я улица Лазенки, дом 12, строение 1. По словам мэра, город продолжает модернизировать социальные объекты, чтобы создавать для жителей условия, максимально приближенные к домашним.

Реконструкция центра началась в сентябре 2024 года и заняла два года. За это время обновили два жилых корпуса общей площадью 14 тысяч квадратных метров, рассчитанные на проживание 460 человек старшего возраста, которым требуется постоянный уход.

В здании оборудовали 161 жилую комнату, рассчитанную на размещение от двух до четырех человек. Пространства адаптировали для людей с ограниченной мобильностью: появились расширенные дверные проемы, потолочные подъемники для инвалидов-колясочников и специальные санузлы.

Для жителей с наиболее тяжелыми ограничениями здоровья предусмотрели комнаты с отдельным выходом на просторные террасы. Это позволит им чаще находиться на свежем воздухе.

За проживающими в центре ухаживает команда из более чем 450 сотрудников, среди которых врачи, медицинские сестры, психологи, специалисты по социальной реабилитации, инструкторы по лечебной и адаптивной физкультуре, а также помощники по уходу.

Геронтологический центр «Западный» был основан в 1911 году как Городское убежище имени Тарасовых. В разные годы здесь жили участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны труда, представители науки, культуры и образования.

Собянин также сообщил, что в 2027 году планируется завершить обновление еще двух геронтологических центров — «Восточного» и «Юго-Западного». Кроме того, продолжается модернизация социальных домов «Вешняки», «Люблино», «Нагатино-Садовники» и геронтопсихиатрического центра «Орехово-Борисово».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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