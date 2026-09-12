Дмитриев рассказал о вариантах проведения бизнес-форума Россия — США — Германия

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 12 0

Мероприятие будет носить практический характер и будет посвящено восстановлению делового взаимодействия между странами.

Дмитриев о проведении бизнес-форума Россия — США — Германия

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Дмитриев: для бизнес-форума РФ — США — Германия выберут нейтральную страну

Бизнес-форум с участием России, США и Германии планируется провести в 2027 году в одной из нейтральных стран, возможно, на Ближнем Востоке. Об этом ТАСС заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

По его словам, организаторы рассматривают два варианта места проведения мероприятия. Окончательное решение, как отметил Дмитриев, планируется принять ближе к концу 2026 года.

«У нас есть два предложения о том, где провести этот форум. Одна страна — это Ближний Восток, другая страна — это страна ближе к Ближнему Востоку. И, возможно, мы выберем действительно некую нейтральную страну для проведения данного форума», — сказал глава РФПИ.

Дмитриев подчеркнул, что встреча будет носить практический характер и будет посвящена восстановлению делового взаимодействия между странами, а также развитию совместных проектов. По словам спецпредставителя президента, инициатива получила поддержку со стороны представителей бизнеса Германии и США. Он сообщил, что на участие в форуме уже поступило более 20 запросов от немецких компаний.

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