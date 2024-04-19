«Ничего не изменилось»: дети актрисы Цывиной забыли о могиле своей матери

Артистка ушла из жизни в 2019 году, но ей до сих пор не поставили памятник.

Актриса театра и кино Ирина Цывина ушла из жизни в 2019 году, но полноценный памятник ей так и не поставили, несмотря на ее последнюю волю. На шоу Андрея Малахова на федерально телеканале решили разобраться, почему дети звезды забыли о своей матери.

Денис Сердюков, последний возлюбленный актрисы, обнаружил неубранную могилу с давно увядшими цветами. Родственники уже давно не посещают место памяти, что не сказать о фанатах Цывиной, которые порой наводят порядок у могилы.

«Прошло время, ничего не изменилось. Памятника у тебя до сих пор нет. А я ведь помню, что ты хотела бы камень белого цвета. В силу того светлого, чистого и прекрасного, что ты несла в эту жизнь», — с грустью говорит Денис Сердюков.

Согласно закону, ставить памятник могут только с разрешения владельцев могилы, сейчас там стоит только белый крест с табличкой покойной актрисы. Сын Евгений Благонравов собрал 65 тысяч рублей на памятник благодаря неравнодушным поклонникам Ирины Цывиной. Как оказалось, у него не было средств на дорогой монумент. А сейчас у ее матери нет даже простого памятника. Куда ушли деньги — неизвестно.

В итоге Александра Клименко, близкая знакомая Ирины Цывиной, позвонила сыну, но тот так и не поднял трубку. Дочь же звезды ответила. Зиновья Пусеп сейчас живет за границей, но она готова поставить памятник, если лишь одна проблема — приехать в Россию у нее не получается. Александру это не остановило, женщина получила согласие от дочери знаменитости. Она постарается облагородить могилу покойной, которая была для нее как вторая мать.

Ранее 5-tv.ru писал о противоречивых поступках последнего возлюбленного Ирины Цывиной. Знакомые полагают, что именно он свел знаменитую актрису в могилу.