«Не наша задача»: в НАТО напомнили киевскому режиму о зоне его ответственности

Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг сделал заявление о помощи Украине.

Украина должна сама обеспечить свою армию живой силой, это не задача НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Он подчеркнул, что НАТО и так оказывает помощь киевскому режиму в части вооружения.

«Украина нуждается в людях и средствах. Союзники по НАТО могут предоставить средства, поставляя больше поддержки, чем они делают сейчас, как мы обсуждаем сегодня.

Что касается людей, то это должна обеспечивать Украина», — сказал Столтенберг в рамках своего выступления на полях встречи глав МИД «Большой семерки» на острове Капри.

Генсек НАТО напомнил, что буквально на днях Верховная рада приняла закон об ужесточении мобилизации, который должен решить задачу о нехватке живой силы.

Также он добавил, что поставки оружия на Украину будут продолжены, ведь через два дня американский Конгресс намерен рассмотреть законопроект о выделении Киеву 61 миллиарда долларов. О том, что часть этих средств будет выделена как кредит, Столтенберг решил умолчать.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, поможет ли Украине закон об ужесточении мобилизации.