«Отчаянный жест»: поможет ли Украине закон об ужесточении мобилизации

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко Эксклюзив 522 0

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: закон о мобилизации на Украине не изменит ситуацию

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Котенко; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Киевский режим всеми силами пытается исправить положение ВСУ на поле боя.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с корреспондентом 5-tv.ru отметил, что закон об ужесточении мобилизации на Украине никак не изменит обстановку в пользу ВСУ на поле боя.

«Ну, во-первых, это ничего не изменит на поле боя. Во-вторых, из закона убрали привилегию на демобилизацию. И даже если они смогут найти несколько человек, несколько новобранцев, остается вопрос — где они собираются их обучать», — сказал эксперт.

Экс-сотрудник ЦРУ отметил, что Украине не хватит времени и других ресурсов для того, чтобы обучить новобранцев навыкам, которых будет достаточно на поле боя.

«Эти солдаты не будут обучены и готовы действовать в составе организованной группы в течение как минимум шести–восьми месяцев. Так что это бессмысленный, отчаянный жест, так лучше всего можно описать это решение», — заявил эксперт.

Согласно новому закону Украины, под мобилизацию подпадают граждане в возрасте от 25 лет. Отныне украинцы, имеющие в собственности более одного автомобиля, могут лишиться имущества в рамках «мобилизации транспортных средств». А за неявку в военкомат по повестке им грозит уголовная ответственность.

Россия тем временем продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Захарова высказалась о решении Зеленского ужесточить мобилизацию на Украине.

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