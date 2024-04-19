Отрекся от родины: принц Гарри перестал считать себя британцем

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 35 0

Принц Гарри объявил себя резидентом США

Отрекся от родины: принц Гарри перестал считать себя британцем

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Robert Schmiegelt

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Карлу III не позавидуешь — его сын продолжает разрывать связи с королевской семьей.

В очередной раз предавший семью и родину принц Гарри отличился. В официальном документе он объявил, что является резидентом США и не считает себя британцем. Об этом сообщает издание TMZ, ссылаясь на документ.

Младший сын Карла III публично выступил по видеосвязи на ежегодном общем собрании его туристической компании Travalyst, где заявил, что его новый дом — США. В документе компании официальным новым местом проживания британского принца числится эта страна, а не его родина.

Принц Гарри и его жена Меган Маркл сложили королевские полномочия в 2020-м году, переехав в Калифорнию. Они купили поместье в Монтесито, где живут с двумя детьми — четырехлетним Арчи и двухлетней Лилибет.

Поступок сына не совсем логичен, ведь он может потерять право пребывания в Америке, так как в ближайшее время в суде будет рассматриваться иск против принца. Его возбудил влиятельный фонд на основании того, что он солгал в официальных документах на получение визы в США, что является преступлением.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Кейт Миддлтон и принц Гарри стали общаться на фоне ее болезни.

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