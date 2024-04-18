Собянин рассказал о внедрении ИИ-проектов в Москве

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 29 0

Нейросети будут внедрять в сферы столичного здравоохранения, образования и социального развития.

Собянин рассказал о внедрении ИИ-проектов в Москве

Фото: www.globallookpress.com

Мэр Москвы Сергей Собянин и глава «Сбера» Герман Греф подписали соглашение о сотрудничестве в сфере работы над искусственным интеллектом. Оно предусматривает совместную разработку и внедрение ИИ-проектов в сферах московского здравоохранения, образования и социального развития. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

«Наши эксперты подскажут, где именно необходимы технологии ИИ, и помогут с их апробацией на базе учреждений города. „Сбер“ же будет заниматься разработкой новых продуктов под эти задачи», — написал мэр столицы.

Как рассказал Сергей Собянин, работа в рамках соглашения станет продолжением долгосрочного сотрудничества «Сбера» с правительством Москвы в сфере высоких технологий. Так, эксперты «Сбера» совместно с сотрудниками столичного здравоохранения разрабатывают модели цифровых помощников врача, задачей которых станет помощь медикам в выявлении пациентов, имеющим высокий риск развития разного рода заболеваний.

«Две такие модели уже работают в столице. Одна помогает с предварительным диагнозом на основе жалоб обратившегося, другая — ставит заключительный диагноз, проанализировав все данные электронной медкарты москвича», — рассказал Сергей Собянин.

Кроме того, сегодня дали старт масштабной программе обучения преподавателей московских колледжей в «Школе 21» от «Сбера», где проводится подготовка IT-специалистов.

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