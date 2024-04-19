«Продолжаю возвращаться»: в чем секрет счастливых отношений Орландо Блума

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 33 0

Актер Орландо Блум старается проводить больше времени с Кэти Перри

«Продолжаю возвращаться»: в чем секрет счастливых отношений Орландо Блума

Фото: www.globallookpress.com / Billy Bennight

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Блум и Перри обручились в 2019 году, но продолжают откладывать свадьбу, что не мешает им любить друг друга.

Британский актер Орландо Блум раскрыл секрет счастливых отношений с популярной певицей Кэти Перри. Во время подкаста Тревора Ноа «Что теперь?» артист поделился, что ни за что на свете не променял бы любовь к своей избраннице.

Орландо признался: поставь его перед выбором, он бы не стал «корректировать» свой жизненный путь и опыт, который пришлось пройти. Даже учитывая возникшие или будущие преграды и сложности, артист рад, что может переживать трудности с любимой.

«Я бы не за что это не променял, даже если порой возникает вопрос: „Как нам быть?“. Дело в том, что у нас две гигантские карьеры и жизни, причем ее похожа на вселенную. Но все же я продолжаю возвращаться к ней и пытаюсь взять ее за руку», — трогательно рассказал о супруге Блум.

По мнению актера, причина такой сильной связи с возлюбленной кроется во взаимопонимании и мотивации друг друга. Они также стараются сохранять в отношениях «особые» моменты и проводить вместе больше времени.

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«Продолжаю возвращаться»: в чем секрет счастливых отношений Орландо Блума

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