«Я абсолютно счастлива»: Алена Хмельницкая о рождении внука

|
Александр Тарасов
Александр Тарасов 9 0

Хмельницкая рассказала об отношении к своему внуку

«Я абсолютно счастлива»: Алена Хмельницкая о рождении внука

Фото: Зиновская Ольга / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Актриса также раскрыла то, как она будет помогать своей дочери воспитывать ребенка.

Актриса театра и кино Алена Хмельницкая поделилась своим мнением о своем новом статусе в роли бабушки — ее старшая дочь недавно родила внука. В комментарии NEWS.ru звезда рассказала, какими методами она планирует воспитывать мальчика.

Знаменитость стала бабушкой для Гаспара, родившегося у дочери Хмельницкой Александры, которой 53 года. Мама еще не давала никаких комментариев, в отличие от счастливого дедушки Тиграна Кеосаяна — он первый сообщил публике о появлении внука. А Алена Хмельницкая поделилась некоторыми подробностями, она также уверена, что Кеосаян тоже на седьмом небе от счастья.

«Просто есть еще один самый родной человек на свете. Не могу сказать, что я прямо чувствую какие-то новые регалии. Но я абсолютно счастлива», — с нежностью отвечает счастливая бабушка.

Алена Хмельницкая призналась, что она совершенно не строгая. Она всеми силами старается поддерживать дружеские отношения со своими двумя дочерьми и для внука делать исключение не собирается.

Да, она соблюдает определенные правила при воспитании, но не более. Тем более актриса не живет вместе со своими детьми, поэтому каждая встреча с внуком Гаспаром для нее — особенная. Хмельницкая каждый раз хочет радовать его чем-то приятным.

Ранее 5-tv.ru писал об отношениях актрисы Алены Хмельницкой с молодым предпринимателем Александром Синягиным, с которым знаменитость впоследствии рассталась. Прошлый же брак с Тиграном Кеосаяном официально закончился разводом в 2014 году, он ушел к главному редактору «RT» Маргарите Симоньян.

Сама же Алена Хмельницкая сейчас живет полной жизнью — продолжает сниматься в фильмах, например, ее можно увидеть в недавней драме «Онегин», которая вышла в марте этого года.

+13° Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
94.09
-0.23 100.53
0.25
Непростые деньки: китайский гороскоп на неделю с 22 по 28 апреля

Последние новости

19:17
«Я абсолютно счастлива»: Алена Хмельницкая о рождении внука
19:03
Кому ни в коем случае нельзя поститься — мнение врача-гастроэнтеролога
18:55
В московской больнице умер «мебельный король» Сергей Зуев
18:47
Захарова посоветовала переименовать Министерство культуры Украины в Минсельхоз
18:40
Расставить все точки над «и»: прогноз Таро на неделю с 22 по 28 апреля
18:31
«А слышат ли нас мертвые?» — оккультист раскрыл способы общения с загробным миром

Сейчас читают

«Не будет проблемы»: Машков о развитии актерского образования в регионах
Страшное ДТП и разрыв с шоу-бизнесом: как сейчас живет Елена Перова
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника
Захарова: Британия впервые за шесть лет ответила России на запрос по Скрипалям

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок