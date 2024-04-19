«Я абсолютно счастлива»: Алена Хмельницкая о рождении внука

Актриса также раскрыла то, как она будет помогать своей дочери воспитывать ребенка.

Актриса театра и кино Алена Хмельницкая поделилась своим мнением о своем новом статусе в роли бабушки — ее старшая дочь недавно родила внука. В комментарии NEWS.ru звезда рассказала, какими методами она планирует воспитывать мальчика.

Знаменитость стала бабушкой для Гаспара, родившегося у дочери Хмельницкой Александры, которой 53 года. Мама еще не давала никаких комментариев, в отличие от счастливого дедушки Тиграна Кеосаяна — он первый сообщил публике о появлении внука. А Алена Хмельницкая поделилась некоторыми подробностями, она также уверена, что Кеосаян тоже на седьмом небе от счастья.

«Просто есть еще один самый родной человек на свете. Не могу сказать, что я прямо чувствую какие-то новые регалии. Но я абсолютно счастлива», — с нежностью отвечает счастливая бабушка.

Алена Хмельницкая призналась, что она совершенно не строгая. Она всеми силами старается поддерживать дружеские отношения со своими двумя дочерьми и для внука делать исключение не собирается.

Да, она соблюдает определенные правила при воспитании, но не более. Тем более актриса не живет вместе со своими детьми, поэтому каждая встреча с внуком Гаспаром для нее — особенная. Хмельницкая каждый раз хочет радовать его чем-то приятным.

Ранее 5-tv.ru писал об отношениях актрисы Алены Хмельницкой с молодым предпринимателем Александром Синягиным, с которым знаменитость впоследствии рассталась. Прошлый же брак с Тиграном Кеосаяном официально закончился разводом в 2014 году, он ушел к главному редактору «RT» Маргарите Симоньян.

Сама же Алена Хмельницкая сейчас живет полной жизнью — продолжает сниматься в фильмах, например, ее можно увидеть в недавней драме «Онегин», которая вышла в марте этого года.