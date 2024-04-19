Ректора института русского языка Трухановскую уволили на фоне скандала с сертификатами для мигрантов

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 445 0

О снятии с должности стало известно на следующий день после совещания министра науки и образования Валерия Фалькова с ректорами учебного заведения.

Ректора института русского языка Трухановскую уволили на фоне скандала с сертификатами для мигрантов

Фото: © РИА Новости / Нина Зотина

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Ректор Института русского языка имени Александра Сергеевича Пушкина Наталья Трухановская уволена со своей должности, исполняющим обязанности назначен Никита Гусев. Соответствующий приказ о снятии издало Министерство науки и высшего образования России. Об этом эксклюзивно сообщают «Известия».

Никита Гусев до этого момента занимал пост проректора МГУ. Новый руководитель посетил высшее учебное заведение рано утром вместе с заместителем министра образования и науки Константином Могилевским. Он и представил нового ректора сотрудникам, сообщив, что Трухановская уволена. Однако работники вуза сообщают, что женщина была на больничном, официально с приказом она не ознакомлена.

«Нас никто не предупреждал о визите сотрудников министерства, только с утра про это узнали», — сообщили представители вуза.

О снятии руководителя с должности стало известно на следующий день после совещания министра науки и образования Валерия Фалькова с ректорами учебного заведения. Он сообщил, что есть необходимость в усилении контроля за качеством проведения экзамена по русскому языку в качестве иностранного, а также по основам законодательства РФ и истории Российской Федерации.

Два дня до собрания пяти вузам были вынесены предупреждения о недопустимости нарушения требований к проведению экзамена, соответствующие вещи подчеркнул Рособрнадзор.

«Известия» направили запросы в Минобрнауки и Институт имени Пушкина.

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Ректора института русского языка Трухановскую уволили на фоне скандала с сертификатами для мигрантов

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