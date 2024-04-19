Уголовное дело в отношении Беркович* и Петрийчук* рассмотрит военный суд

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 34 0

Обе обвиняются по статье об оправдании терроризма.

Уголовное дело в отношении Беркович* и Петрийчук* рассмотрит военный суд

Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников

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Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против режиссера Евгении Беркович* и драматурга Светланы Петрийчук*. Его рассмотрят в военном суде, сообщает пресс-служба ведомства Москвы.

«Они обвиняются по части второй статьи 205.2 УК РФ („Публичное оправдание терроризма и пропаганда терроризма, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет“) <…> Уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

Известно, что виной всему стал поставленный Беркович и Петрийчук спектакль «Финист Ясный Сокол», в котором, по данным следствия, есть признаки оправдания терроризма. Сюжет пьесы посвящен женщинам, которые решили виртуально выйти замуж за радикальных исламистов и переехать к ним в Сирию. При создании спектакля использовались реальные переговоры и протоколы допросов этих людей.

Обе вину не признают.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Беркович и Петрийчук внесены Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

* — внесены в список террористов и экстремистов в России

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