Скандал с мигрантами: за что уволили ректора Института русского языка

Ректор Института русского языка имени Пушкина Наталья Трухановская была уволена за ненадлежащий контроль проведения экзаменов по русскому языку для мигрантов. Об этом сегодня рассказали в Минобрнауки. Речь идет о выдаче специальных сертификатов — они нужны, например, чтобы получить разрешение на работу или вид на жительство. Корреспондент «Известий» Алексей Целищев расскажет подробности.

В Институте русского языка имени Пушкина представители Министерства науки и высшего образования появились за несколько часов до первой пары — в семь утра. Ясность внес заместитель министра науки и высшего образования — Константин Могилевский.

— Исполняющий обязанности ректора — Никита Владимирович Гусев.

— Какого ректора?

— Ректора Института русского языка.

— Ну, насколько я знаю, у нас Трухановская Наталья Сергеевна еще не уволена.

— Уволена.

— Она у нас находится на больничном, и с приказом она не была ознакомлена.

— Это вопрос к кадрам. Министром вчера подписан приказ. Никита Владимирович назначен исполняющим обязанности.

После такого ответа у сотрудников института появились дополнительные вопросы. Но представителям Минобрнауки уже было не до них. Замминиста с новым исполняющим обязанности ректора подключились к видеоконференцсвязи и стали проводить совещание. Его подробности остались за кадром.

Только нашей съемочной группе удалось пообщаться с заместителем директора департамента кадровой политики Минобра. Александр Бегунов заявил дежурное: «Министерство разбирается».

— Скажите, пожалуйста, с чем связан ваш сегодняшний визит в университет?

— Я хочу встретиться с проректором Гореловой Татьяной Юрьевной, а также с кадровым аппаратом данного подразделения, учреждения, — ответил заместитель директора департамента кадровой политики Министерства науки и высшего образования РФ Александр Бегунов.

— Это связано как-то со снятием с должности ректора?

— Без комментариев.

Была ли Трухановская уведомлена об увольнении, наши журналисты решили узнать в ректорате. Корреспондент показал на видео приемную ректора Института русского языка имени Пушкина, вход в кабинет. На момент съемок дверь была закрыта. Никого не было на рабочем месте, хотя табличка «Трухановская Наталья Сергеевна» в качестве ректора пока еще была.

С Натальей Трухановской нам удалось связаться по телефону и выяснить любопытные детали.

«Все дело в том, что меня никто не уведомлял, я впервые слышу, что есть приказ о моем увольнении. Более того, я с воскресенья, с 15 апреля, получается, нахожусь на больничном», — сказала Наталья Трухановская.

Спустя несколько часов Минобрнауки сообщило, что ректора освободили от должности еще неделю назад.

«Смена ректора вуза обусловлена обнаруженными фактами ненадлежащего контроля за процедурой проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства. Наталья Сергеевна Трухановская уволена с поста ректора Института Пушкина в минувшую пятницу, 12 апреля, приказом Минобрнауки России в полном соответствии с нормами трудового законодательства», — сказано в сообщении министерства.

Речь идет о процедуре выдачи сертификатов на патент и вид на жительство для мигрантов. Чтобы получить эти документы, иностранцы должны сдать экзамен на знание русского языка и истории России. Но в последнее время правоохранительные органы выявили несколько фактов торговли этими сертификатами. А их обладатели на деле ни слова не могли сказать по-русски.

«Само предназначение Института русского языка имени Пушкина должно диктовать его руководству и сотрудникам особенно внимательное отношение к нашему языку. Это учреждение должно быть образцом для всех вузов, имеющих право проводить такой экзамен», — отметил глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

В самом вузе высказали абсолютно противоположную версию.

«Наш ректор уже два года пытается донести до министерства правила ужесточения экзамена для мигрантов, к которому министерство не прислушивалось, потому что, конечно, это им выгодно» — сказала Мария Аверина, руководитель пресс-центра Института русского языка имени Пушкина.

Изменения процедуры выдачи сертификатов все же будут. По решению Минобрануки, экзамены по русскому языку и истории иностранцы с 1 мая будут сдавать непосредственно в вузах. Коммерческим компаниям этой деятельностью заниматься будет запрещено.

Правда, нормы заработают уже без Натальи Трухановской в качестве ректора, увольнение которой у некоторых все же вызывает вопросы.