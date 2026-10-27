«Плакать хочется»: в дагестанском селе дети семь лет учатся в частном доме

Полторы сотни детей в Дагестане так и не дождались нормальной школы! Аварийное здание в Табасаранском районе закрыли еще в 2019 году, но новую школу до сих пор так и не построили. Теперь уроки проходят в частном доме и сельской администрации, спортзал заменяет улица, а воду для столовой носят ведрами. Когда дети наконец смогут учиться в нормальных условиях — выяснил корреспондент «Известий» Мурад Магомедов.

Здание старой школы признали аварийным в 2019 году. Тогда детей и педагогов временно переселили в частный дом. С тех пор, семь лет, власти Дагестана не могут построить новую школу в селе Гюхряг.

Это не маленький аул, большой населенный пункт. Здесь проживает более тысячи человек. Раньше дети учились в этом здании, пока это было безопасно. С тех пор, как его закрыли, 150 детей ютятся в обычном сельском доме.

«Жалко детей. Мне каждый раз, когда сижу, плакать хочется», — сказала учительница гюхрягской школы Шимишат Мамадова.

Кабинет директора, учительскую и компьютерный класс объединили в одной комнате. А чтобы подготовить детей к экзаменам, учителям приходится заниматься в коридоре.

«Мы бы тоже очень хотели, чтобы наши дети развивались после школы, чтобы они занимались дополнительно с учителями», — сказала учительница гюхрягской школы Элина Гамидова.

Впрочем, частный дом — лишь часть этой необычной школы. Остальные кабинеты разбросаны по селу.

Два кабинета находятся в здании администрации села. Здесь учатся ученики младших классов. Спортзала у них нет, поэтому уроки физкультуры проходят прямо на улице.

Вместо спортивного зала — сельская улица. Когда идет дождь или выпадает снег, уроки отменяют. Но, пожалуй, самые удивительные условия — в школьной столовой. Ее тоже разместили в сельской администрации.

«Это мы сейчас в пищеблоке, и вот тут обратили внимание, что кухня находится в котельной. Посмотрите, рядом с печкой буржуйка, которая отапливает все здание», — показал корреспондент.

Здесь готовят еду для младшеклассников. Воды в здании нет. Повару приходится таскать ее из соседнего детского сада.

— Ведрами таскаем воду, баклажками таскаем, тазики помоем, посуда. Ни воды, ничего нет, условия. Можно так?

Так школьники Гюхряга живут с 2019 года. Родители уже сбились со счета, сколько раз обращались к чиновникам. Писали главе района, руководству республики, жаловались в прокуратуру. В ответ — обещания, письма и новые сроки.

«2020-й, 2021-й, 2022-й, до 2026 года. Каждый год обещают басни. Нам уже надоело. Никаких движений нет. Мы не верим этим руководителям. Они вот так в лицо смотрят народу и обманывают», — сказал житель села Гюхряг Абдулвагаб Мамедов.

Местные власти выделили земельный участок. Подготовили проект новой школы на 150 мест. Еще в 2024 году получили положительное заключение государственной экспертизы. Оставалось найти подрядчика и приступить к строительству, но все затянулось.

«В бюджете Республики Дагестан заложенные средства. На начало 2026 года, завершение в 2028 году данной школы», — сказал глава Табасаранского района Магомед Курбанов.

Но год заканчивается, а стройка так и не началась. Теперь Минстрой Дагестана сообщил, что проект нужно перепроверить и сроки вновь отодвигаются.

«Начало фактических строительных работ на объекте планируется летом 2027 года. Завершение строительства объекта планируется к сентябрю 2029 года», — говорится в сообщении.

Люди просят хотя бы начать строительство. Если новые сроки вновь не сорвут, дети получат школу через десять лет после закрытия старой. Только многие из тех, кто ждал ее все эти годы, к тому времени уже станут выпускниками.

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