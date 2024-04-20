Союз журналистов принес соболезнования в связи с гибелью военкора «Известий» Еремина

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 27

Союз журналистов принес соболезнования в связи с гибелью Семена Еремина

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru

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Корреспондент погиб в зоне СВО при подготовке репортажа.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев выразил соболезнования родным и коллегам военкора «Известий» Семена Еремина в связи с его гибелью.

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«Я могу выразить от имени Союза журналистов самый глубокие соболезнования семье и коллегам, наверное работа военного корреспондента одна из самых опасных в мире», — сказал Соловьев в беседе с 5-tv.ru.

Он добавил, что иногда журналистам приходится лечить получивших ранения коллег, а порой и хоронить их.

О гибели военкора стало известно в минувшую пятницу. Журналисту было 42 года.

Еремин погиб в результате атаки вражеского FVP-дрона — после второго сброса с беспилотника он получил ранения, впоследствии чего скончался.

Он работал в зоне спецоперации с ее самого начала: снимал репортажи не только на передовой о работе российских бойцов, но и о жизни мирных людей в освобожденных от националистов территориях.

Так, например, в составе съемочной группы Еремин одним из первых делал репортажи из Волновахи в марте 2022-го, когда ВС РФ сняли украинский флаг на въезде в город.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как к своей работе относился Семен Еремин.

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