Союз журналистов принес соболезнования в связи с гибелью военкора «Известий» Еремина
Союз журналистов принес соболезнования в связи с гибелью Семена Еремина
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru
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Корреспондент погиб в зоне СВО при подготовке репортажа.
Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев выразил соболезнования родным и коллегам военкора «Известий» Семена Еремина в связи с его гибелью.
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«Я могу выразить от имени Союза журналистов самый глубокие соболезнования семье и коллегам, наверное работа военного корреспондента одна из самых опасных в мире», — сказал Соловьев в беседе с 5-tv.ru.
Он добавил, что иногда журналистам приходится лечить получивших ранения коллег, а порой и хоронить их.
О гибели военкора стало известно в минувшую пятницу. Журналисту было 42 года.
Еремин погиб в результате атаки вражеского FVP-дрона — после второго сброса с беспилотника он получил ранения, впоследствии чего скончался.
Он работал в зоне спецоперации с ее самого начала: снимал репортажи не только на передовой о работе российских бойцов, но и о жизни мирных людей в освобожденных от националистов территориях.
Так, например, в составе съемочной группы Еремин одним из первых делал репортажи из Волновахи в марте 2022-го, когда ВС РФ сняли украинский флаг на въезде в город.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как к своей работе относился Семен Еремин.
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