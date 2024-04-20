В Смоленской области после атаки БПЛА произошло возгорание на объекте ТЭК
На месте инцидента работают экстренные службы.
Фото: © РИА Новости / Светлана Шевченко
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинские беспилотники над Смоленской областью, падение обломков спровоцировало пожар на объекте топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.
«Сегодня, около 02:00 мск, в Кардымовском районе произошла попытка атаки украинских БПЛА на объект топливно-энергетического комплекса. В результате работы сил ПВО летательные аппараты были сбиты. Однако в результате падения обломков произошло возгорание емкости с горюче-смазочными материалами», — написал он в своем Telegram-канале.
На месте инцидента работают экстренные службы. Сведений о пострадавших не поступало.
Силы ПВО также отразили этой ночью атаку украинских беспилотников в Калужской и Брянской областях. В первом регионе в результате взрыва дрона в районе электроподстанции была незначительна повреждена энергетическая инфраструктура. А при падении одного из вражеских беспилотников произошел пожар на объекте энергетической инфраструктуры в Брянской области.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что два человека пострадали при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ.
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