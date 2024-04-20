В Калужской области при взрыве БПЛА оказалась повреждена энергоинфраструктура
О ситуации доложил губернатор региона Владислав Шапша.
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
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Энергетическая инфраструктура получила повреждения при попытке атаки украинского беспилотника в Калужской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Владислав Шапша.
«Сегодня ночью в Малоярославецком районе в результате взрыва БПЛА в районе электроподстанции была незначительна повреждена энергетическая инфраструктура», — написал он.
Как указал губернатор, пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.
Этой же ночью в Брянской области отразили атаку украинских беспилотников. При падении одного из вражеских дронов произошел пожар на объекте энергетической инфраструктуры.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Украине сообщили о повреждении Южного порта Одессы.
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