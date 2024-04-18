Два человека пострадали при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ
Гладков: два жителя Белгородской области пострадали при ночном обстреле ВСУ
Фото: © РИА Новости / Таисия Лисковец
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Наши войска ночью уничтожили в этом регионе около 19 снарядов Vampire и еще 16 БПЛА.
Вооруженные силы Украины атаковали в ночь с 17 на 18 апреля Белгородскую область. В результате обстрела пострадали местные жители. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на странице в соцсети «ВКонтакте».
«Пострадало два человека в Шебекино и в Разумном-71. Один человек получает амбулаторную медицинскую помощь и от госпитализации отказался. Еще одна женщина с ранением стопы находится под наблюдением врачей в городской больнице № 2», — написал он.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru писал, что российские силы ПВО минувшей ночью защитили Белгородскую область от нападения ВСУ. По данным Минобороны РФ, было уничтожено 19 снарядов Vampire, 16 дронов, два малоразмерных воздушных шара и еще столько же «Точек-У». Также наши войска сбили вражеские ракеты и беспилотники в небе над Ростовской и Воронежской областями.
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