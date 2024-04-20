Богомаз: пожар на энергообъекте произошел после падения дрона в Брянской области

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 11 0

В Брянской области после падения сбитого дрона начался пожар на энергообъекте

Богомаз: пожар на энергообъекте произошел после падения дрона в Брянской области

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В регионе сбили как минимум шесть украинских беспилотников.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть украинских беспилотников над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Он добавил, что при падении одного из них загорелся объект энергетической инфраструктуры. На месте инцидента работают экстренные службы. По предварительным данным, пострадавших нет.

Богомаз подчеркнул, что риска потери энергоснабжения нет, поскольку специалистами была своевременно обеспечена бесперебойная передача энергии.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
19 апр
Взбунтовались против хозяев? Украина игнорирует советы США остановить удары по РФ
19 апр
Силы ПВО сбили 25 целей на подлете к Белгороду
18 апр
Украинские боевики снова атаковали территорию Запорожской АЭС
18 апр
Два человека пострадали при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ
18 апр
20 беспилотников и 19 ракет Vampire уничтожены над тремя регионами России
18 апр
В Ростовской области уничтожили три украинских беспилотника
18 апр
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Воронежем
17 апр
Прокуратура Москвы проверит слова Лазаревой* об атаках дронов на Россию
17 апр
Украинский беспилотник уничтожен в небе над Татарстаном
17 апр
Боевики ВСУ попытались атаковать Мордовию при помощи беспилотника
+3° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
93.44
-0.65 99.58
-0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 апреля, для всех знаков зодиака
2:47
Богомаз: пожар на энергообъекте произошел после падения дрона в Брянской области
2:37
«Ангел-хранитель»: мать ребенка-инвалида рассказала, как военкор Еремин спас их от обстрелов
2:22
Верен традициям: Евгению Миронову вручили спецприз 46-го ММКФ
2:05
Снежная буря: на Петербург обрушилась непогода
1:40
«Был одним из лучших»: корреспонденты «Известий» о работе с погибшим коллегой Ереминым

Сейчас читают

«Тебя будет не хватать»: коллеги выражают соболезнования в связи с гибелью военкора «Известий» Еремина
В зоне СВО погиб корреспондент «Известий» Семен Еремин
В московской больнице умер «мебельный король» Сергей Зуев
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок