«Можно переделать»: власти Грузии ищут способы принятия закона об иноагентах

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 29 0

Гарибашвили: если Грузия станет членом ЕС, закон об иноагентах будет аннулирован

«Можно переделать»: власти Грузии ищут способы принятия закона об иноагентах

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Скандальная инициатива вызвала возмущения у оппозиции и народа страны.

Власти Грузии пересмотрят закон об иностранных агентах, если страна станет членом Европейского союза. Об этом заявил глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили.

«Если нам скажут, что завтра же мы становимся членами Евросоюза, то можно будет очень легко аннулировать, пересмотреть его, переделать или принять новый», — сказал политик.

Скандальный законопроект об иноагентах в Грузии предполагает создание реестра неправительственных организаций и СМИ, получающих финансирование из-за рубежа. Грузинское общество сочло инициативу за «отход от европейского курса».

Инициатива вызвала возмущения у политической оппозиции страны и протесты местного населения. Так, во время обсуждения документа в парламенте завязалась драка: исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе получил удар по голове от депутата партии «Граждане» Алеко Элисашвили.

Кроме того, тысячи протестующих собрались у здания парламента и попытались прорвать кордон полиции. Многие собравшиеся размахивали флагами Европы.

Законопроект уже был отозван из парламента в марте прошлого года, когда Грузию охватили аналогичные протесты. Однако позднее правящая партия заявила о намерениях рассмотреть инициативу заново.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что грузинский парламент принял в первом чтении закон об иноагентах.

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