«Не могу сказать, что есть улучшения»: Боярский о восстановлении после сердечной операции

Исполнитель роли легендарного Д’Артаньяна так и не бросил курить, несмотря на проблемы со здоровьем.

Народный артист РСФСР редко появляется на публике после перенесенной тяжелой болезни. Однако в акции Тотальный диктант-2024 он решил принять участие, там его застало издание KP.RU. Журналисты поинтересовались, как сейчас чувствует себя знаменитый артист.

«Не могу сказать, что есть улучшения. Алиса Бруновна (Фрейндлих. — Прим. ред.) теперь меня называет: „Мой сердечный друг“. Это придает вдохновение», — рассказал Боярский.

Он также отметил, что очень старается начать меньше курить, но пока что у него это не получается. По словам артиста, «если уж курил 70 лет, это (бросить. — Прим. ред.) сделать невозможно».

Кроме того, артист выполняет далеко не все предписания врачей — доктора просили не выходить на сцену, но Боярский все равно играет в спектаклях.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что представитель Успенской рассказал о ее самочувствии. Прежде сообщалось, что звезда шансона обратилась к медикам из-за боли в области сердца.