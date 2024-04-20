«Не могу сказать, что есть улучшения»: Боярский о восстановлении после сердечной операции

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 46 0

Михаил Боярский заявил, что не бросил курить после операции на сердце

«Не могу сказать, что есть улучшения»: Боярский о восстановлении после сердечной операции

Фото: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov

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Исполнитель роли легендарного Д’Артаньяна так и не бросил курить, несмотря на проблемы со здоровьем.

Народный артист РСФСР редко появляется на публике после перенесенной тяжелой болезни. Однако в акции Тотальный диктант-2024 он решил принять участие, там его застало издание KP.RU. Журналисты поинтересовались, как сейчас чувствует себя знаменитый артист.

«Не могу сказать, что есть улучшения. Алиса Бруновна (Фрейндлих. — Прим. ред.) теперь меня называет: „Мой сердечный друг“. Это придает вдохновение», — рассказал Боярский.

Он также отметил, что очень старается начать меньше курить, но пока что у него это не получается. По словам артиста, «если уж курил 70 лет, это (бросить. — Прим. ред.) сделать невозможно».

Кроме того, артист выполняет далеко не все предписания врачей — доктора просили не выходить на сцену, но Боярский все равно играет в спектаклях.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что представитель Успенской рассказал о ее самочувствии. Прежде сообщалось, что звезда шансона обратилась к медикам из-за боли в области сердца.

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