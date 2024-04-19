«Знаю, почему звоните»: представитель Успенской рассказал о ее самочувствии

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова Эксклюзив 76 0

Представитель Успенской опроверг сообщения о ее плохом самочувствии

Фото, видео: Клементьева Елизавета / ТАСС; 5-tv.ru

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Прежде сообщалось, что звезда шансона обратилась к медикам из-за боли в области сердца.

Представитель российской певицы Любови Успенской — Константин — рассказал о ее здоровье на фоне появившихся в Сети сообщений об ухудшившимся самочувствии звезды шансона. По его словам, артистка хорошо себя чувствует, готовится к очередному мероприятию.

«Я знаю, по какому поводу звоните. У нас все прекрасно. Эта информация — фейк. Через два часа она будет в эфире», — сообщил для 5-tv.tu представитель певицы.

Он признался, что в шоке от распространения подобных новостей в Сети. Константин отметил, что не знает, откуда появилась эта информация.

При этом другой источник 5-tv.ru все же сообщает, что к артистке приезжали медики — поставили на месте диагноз «неуточненная преждевременная деполяризация». Простыми словами — аритмия.

Прежде сообщалось, что Успенская обратилась к медикам из-за плохого самочувствия. Артистка якобы пожаловалась на боли в области сердца.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сергей Зверев вычеркнул сына из завещания.

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