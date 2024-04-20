Кандидата в депутаты задержали в Тверской области по подозрению в убийстве жены

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова Эксклюзив 11 0

Он, предварительно, мог пойти на это из ревности.

Кандидата в депутаты задержали в Тверской области по подозрению в убийстве жены

Фото: ВКонтакте / Евгений Никольский / evgeny_nikolsky

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Кандидата в депутаты от тверского отделения «Справедливой России» Евгения Никольского задержали по подозрению в убийстве жены. Об этом стало известно 5-tv.ru.

По предварительной информации, убийство произошло 20 апреля. Никольский мог совершить преступление из-за ревности, отмечает источник в правоохранительных органах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Следственный комитет России по Тульской области завершил расследование уголовного дела об убийстве семьи с детьми в городе Алексин, которое произошло 28 декабря 2015 года.

По данным следствия, обвиняемый гражданин Украины Даниил Глинский зарезал 30-летнюю женщину и ее двоих детей — одному ребенку было шесть лет, а второму всего полтора года.

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