Новые площадки для баскетбола появились в нескольких районах Москвы

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 34 0

Спортивные зоны подходят для командных игр и одиночных тренировок.

Где в Москве есть площадки для баскетбола

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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В ряде районов Москвы в рамках программы благоустройства дворов создали новые площадки для баскетбола и других командных видов спорта. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства Москвы.

Некоторые площадки сделаны в качестве многофункциональных спортивных объектов — есть и воркаут-зоны, и игровые комплексы, и места для отдыха. Москвичи и гости столицы могут организовывать командные матчи или тренироваться в одиночку.

Например, на юго-востоке новые спортплощадки открылись сразу в двух районах. Отдельную зону для игры в баскетбол с новыми стойками обустроили в Выхино-Жулебине, еще одно пространство для тренировок создали в Некрасовке.

Помимо этого, на севере Москвы новые спортзоны открыли в Войковском и Левобережном районах — на Ленинградском шоссе и в Валдайском проезде. В центре же столицы поиграть в баскетбол можно в Таганском районе — на 2-й Дубровской и Сосинской улицах, а также в Большом Симоновском переулке.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что юг столицы становится еще комфортнее для жизни и отдыха.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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