Лечил миллионы через экран, но не спас себя: жизнь и смерть Кашпировского

Сегодня не стало на 88-м году жизни Анатолия Михайловича Кашпировского — психотерапевта, ставшего настоящим феноменом советской и постсоветской эпохи.

«Не стало Анатолия Михайловича Кашпировского. Царствия небесного!» — сообщил телеведущий Андрей Малахов.

Ранее в СМИ часто сообщали о госпитализации психотерапевта. Возможно, Кашпировский серьезно болел.

Его уникальные телесеансы собирали у экранов миллионы зрителей, а его методы вызывали как восхищение, так и жаркие споры. В памяти нескольких поколений он навсегда остался человеком, который открыл для широкой публики силу гипноза и психологического воздействия.

О судьбе телевизионного целителя — в материале 5-tv.ru.

От провинциального психиатра к всесоюзной славе

Биография и судьба Анатолия Кашпировского: жизнь и причина смерти, исцеления. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Профессиональный путь Анатолия Кашпировского начался задолго до его появления на телеэкранах. В 1962 году он окончил Винницкий медицинский институт, после чего работал врачом-психиатром и психотерапевтом. Более двух десятилетий Кашпировский трудился в Винницкой психоневрологической больнице имени академика А. И. Ющенко.

К концу 1980-х годов его деятельность постепенно вышла за пределы медицинских учреждений. В 1988 году Кашпировский стал появляться на телевидении и участвовать в экспериментах, связанных с психологическим обезболиванием.

В марте 1988 года он принял участие в телемосте между Киевом и Москвой. Во время передачи проводились эксперименты с участниками, которым пытались снизить болевую чувствительность с помощью психотерапевтического воздействия.

31 марта 1988 года состоялся еще один телемост Москва — Киев. Кашпировский находился в московской студии, а в Киеве в это время проходила хирургическая операция. Он поддерживал связь с пациенткой и участвовал в эксперименте по психологическому обезболиванию во время вмешательства.

В 1989 году подобные телевизионные эксперименты продолжились. Одним из наиболее известных стал телемост между Киевом и Тбилиси, во время которого Кашпировский дистанционно общался с пациентками, которым проводили хирургические операции.

Именно эти эфиры принесли психотерапевту широкую известность и подготовили почву для его появления на Центральном телевидении СССР уже с собственной программой.

8 октября 1989 года в эфир вышел первый выпуск «Сеанса здоровья врача-психотерапевта Анатолия Михайловича Кашпировского». Передачи транслировались по Центральному телевидению и были рассчитаны на массовую аудиторию. Кашпировский обращался непосредственно к зрителям и проводил психотерапевтические сеансы перед телекамерами.

Эти программы сделали его одной из самых узнаваемых фигур позднего СССР. Его выступления собирали у экранов огромную аудиторию и одновременно вызывали споры среди врачей и ученых. При этом заявления об эффективности телевизионных сеансов и случаях исцеления оставались предметом дискуссий и не могут подаваться как бесспорно установленные медицинские факты.

Детство и семья Анатолия Кашпировского

Биография и судьба Анатолия Кашпировского: жизнь и причина смерти, исцеления. Фото: Сергей Киврин / РИА Новости

Анатолий Михайлович Кашпировский родился 11 августа 1939 года в украинском селе Ставница. Его ранние годы пришлись на тяжелое военное и послевоенное время. Рос в обычной советской семье, где папа был военным. Именно в детстве, по словам самого Кашпировского, начали проявляться его удивительные способности к убеждению.

При этом сердце юного Анатолия больше всего тяготело именно к медицине, куда он и подался сразу после школы. Так будущий телеведущий поступил в Винницкий медицинский институт, который успешно окончил в 1962 году, получив диплом врача-психиатра. Уже во время учебы он проявлял особый интерес к возможностям человеческой психики, гипнозу и методам психотерапевтического воздействия.

После института началась его практическая медицинская деятельность. Кашпировский работал в психиатрических больницах, где постепенно оттачивал свое мастерство. Сначала ему приходилось быть обычным специалистом и действовать в привычных его коллегам рамках, однако со временем амбициозный энтузиаст начал пробовать свои собственные методики. Именно здесь он стал активно использовать гипноз в лечении пациентов, что в те годы считалось довольно смелым и нетрадиционным подходом.

В 1970-х годах Кашпировский продолжал развивать свои психотерапевтические методики. Он работал старшим научным сотрудником в Винницком научно-исследовательском институте, где изучал возможности групповой психотерапии. В этот период он начал проводить первые массовые сеансы — сначала в рабочих коллективах, потом в больших залах.

Его новаторский подход заключался в соединении классических техник гипноза с элементами групповой психотерапии и рационального убеждения. Вопреки скепсису многих его коллег, методика оказалась настолько эффективной, что слухи о «чудесном докторе из Винницы» начали распространяться далеко за пределы Украины.

Так в 1974 году Кашпировский представил миру новый метод, основой которого была «установка внимания». Как уверял Кашпировский, в нашем подсознании есть «банк информации» о состоянии здоровья всего организма. Во время сеансов Анатолий, по его же словам, заставлял психику собственными силами исцелять болезни.

Путь к всесоюзной известности Анатолия Кашпировского

Биография и судьба Анатолия Кашпировского: жизнь и причина смерти, исцеления. Фото: Игорь Костин / РИА Новости

Но самым переломным моментом в биографии Кашпировского стал 1988 год, когда руководство Центрального телевидения СССР пригласило его для проведения телевизионных сеансов. Он сразу же ухватился за предоставленную возможность, и не прогадал, ведь первые подобные эфиры сразу же вызвали небывалый общественный резонанс. В назначенное время передачи улицы советских городов буквально пустели — вся страна собиралась у телеэкранов.

Как бы то ни было, данные сеансы стали уникальным явлением в истории советского телевидения. Миллионы людей одновременно пытались избавиться от вредных привычек, лишнего веса, различных заболеваний с помощью его установок. Феномен Кашпировского изучали социологи и психологи, а его методы вызывали как восхищение, так и критику в профессиональной среде.

Именно в этот период сформировался его узнаваемый образ — сдержанная манера речи, пронизывающий взгляд, уверенные жесты. Его знаменитые фразы «Внимание! Говорит Кашпировский» и «Программа запущена» стали частью народного фольклора.

Чем Анатолий Кашпировский запомнился поклонникам

Биография и судьба Анатолия Кашпировского: жизнь и причина смерти, исцеления. Фото: Юрий Простяков / РИА Новости

Для миллионов современников Кашпировский запомнился прежде всего как «телецелитель». Его сеансы были масштабным экспериментом по массовому внушению, аналогов которому в истории не было. Зрители верили, что с помощью его установок они могут избавиться от многолетних проблем со здоровьем.

Несмотря на критику со стороны части медицинского сообщества, которая называла его методы шарлатанством, популярность Кашпировского была колоссальной. Он стал одним из первых медийных деятелей, кто наглядно продемонстрировал силу психологического воздействия через средства массовой информации.

Его передачи быстро превратились из чисто медицинского эксперимента в масштабное социальное и культурное явление. Люди самых разных профессий и статусов искренне верили в силу его установок, надеясь с их помощью избавиться от лишнего веса, бросить курить, побороть заикание или облегчить хронические боли.

Особенностью его метода была демонстрация реальных случаев во время эфиров. Пациенты прямо в студии, под воздействием гипноза, начинали говорить, что не чувствуют боли, либо демонстрировали иные признаки измененного состояния сознания. Эти кадры производили шокирующее впечатление на публику и укрепляли веру в могущество «теледоктора».

Апофеозом его славы стало знаменитое «противостояние» с другим кудесником и телеведущим Аланом Чумаком, который «заряжал» через телеэкран воду и кремы. Это соревнование двух необычных методик стало одной из самых ярких вех эпохи поздней перестройки, предметом бесконечных споров и обсуждений на кухнях и в рабочих коллективах.

Примечательно, что Кашпировский, с его ориентацией на классическую психотерапию, воспринимался многими как более научная, «серьезная» альтернатива экстрасенсорным практикам Чумака. При этом он также запомнился своими скандальными экспериментами, проведя, например, под гипнозом и без общего наркоза настоящую хирургическую операцию, которая транслировалась в прямом эфире.

Именно в этот период Кашпировский достиг пика своей популярности, став настоящим народным кумиром и человеком, который открыл для советского общества загадочную и притягательную силу гипноза, сделав ее достоянием массовой культуры.

Наследие и память Анатолия Кашпировского

Биография и судьба Анатолия Кашпировского: жизнь и причина смерти, исцеления. Фото: Global Look Press / Zamir Usmanov

Даже после того, как пик его славы прошел, Анатолий Кашпировский продолжал активную деятельность: вел частную практику, выступал с лекциями, участвовал в телепередачах. Он постоянно оставался фигурой, вызывающей неизменный интерес.

Его уход — это конец целой эпохи. Анатолий Кашпировский навсегда останется в истории как человек, который использовал телевидение не для развлечения, а для масштабного психотерапевтического эксперимента, оказавшего влияние на умы миллионов людей. Он мечтал не о славе, но искренне верил в свои методики и идеи, из-за чего оказался достоин ее.

Политическая деятельность Анатолия Кашпировского

Биография и судьба Анатолия Кашпировского: жизнь и причина смерти, исцеления. Фото: Михаила Медведева/ИТАР — ТАСС

Стоит отметить, что, помимо своей врачебной практики, Кашпировский также увлекался и политикой. Телеведущий всегда обладал особыми талантами в риторике, ловил все на лету и умел заставить людей пойти за ним. Именно поэтому уже в 1993 году Кашпировский даже баллотировался в Госдуму РФ от ЛДПР.

К подобной авантюре многие люди отнеслись с еще большим скепсисом, нежели до этого к его эфирам. Однако Анатолий в очередной раз доказал общественности, что его слова не просто пустой звук, и действительно стал депутатом, правда, ненадолго. Он не попал во фракцию, поскольку находился в США, и вскоре покинул партию по собственному желанию. Карьера политика так и не сложилась, но ему до этого уже не было дела.

Личная жизнь Анатолия Кашпировского

Биография и судьба Анатолия Кашпировского: жизнь и причина смерти, исцеления. Фото: Игорь Костин/РИА Новости

Анатолий Кашпировский был невероятно обаятельным человеком. Большую часть времени он занимался своими эфирами, отдавая им всю душу, но любовь также оставалась неотъемлемой частью его жизни. Свою судьбу экстрасенс искал долго и три раза вступал в брак, пока наконец не обрел желанное счастье.

Его первой супругой стала Валентина. Она всегда оставалась в тени знаменитого мужа. Их брак был примером крепкого и долговременного союза, прошедшего проверку не только бытовыми трудностями, но и оглушительной славой, обрушившейся на психотерапевта в конце 1980-х годов.

В этом союзе у телеведущего родились двое детей — дочь и сын. Кашпировский сознательно ограждал их от публичности, понимая, как может отразиться на них давление общественного внимания. Известно, что его дети не пошли по стопам отца и не стали медийными персонами, выбрав для себя профессии, не связанные со сценой и телевидением.

Примечательно, что вопреки образу «мага и чародея», который создавали ему поклонники, в обычной жизни Кашпировский был человеком практичным и приземленным. Коллеги и близкие отмечали его рациональный ум, дисциплинированность и невероятную работоспособность. Он не использовал свои способности для демонстративных трюков в быту, относясь к гипнозу как к серьезному инструменту профессиональной деятельности.

Даже в период наивысшей популярности Кашпировский вел относительно скромный образ жизни, избегая гламурных мероприятий и светских тусовок. Его настоящей страстью, помимо работы, была литература и философия. Он обладал обширной библиотекой и много времени посвящал чтению. Однако даже столь спокойная идиллия в итоге подошла к концу. Кашпировский почти не появлялся дома из-за постоянных гастролей, и спустя 22 года совместной жизни его жена от этого, видимо, устала. Супруги развелись.

Однако работа не только разрушала мечты телеведущего, но и одаривала его новыми надеждами. Так в 1992 году, когда знаменитость был на очередных гастролях, ему посчастливилось познакомиться с массажисткой Ириной. Женщину привлекла работа врача, и она несколько раз приходила к нему на сеансы, после чего у нее все же удалось завести знакомство со звездой.

Ирина всем сердцем влюбилась в Кашпировского, бросила ради него свою семью и была готова всегда следовать за талантливым телеведущим. Общественности казалось, что этот союз звезды наконец подарил ему желанное счастье, однако его чувства к верной супруге со временем сошли на нет. Тогда врач открыто заявил Ирине, что ему нужна была женщина помоложе, и начал роман со своей помощницей Гулизар, которая стала последней избранницей «гипнотизера», а 6 августа 2025 года у них родилась дочь.

«У нас не было ничего общего. Поэтому в 2003 году я отправил ее обратно в Чехию. Потом она ныла, ныла, мне стало ее жалко. Я сделал глупость — вернул назад. Но жили мы раздельно, встречались раз в год. Тогда же, в 2003 году, у меня появилось солнце, которое и сейчас со мной, — Гуля. Сейчас она моя официальная жена. До меня ее пальцем никто не тронул, и до сих пор мы вместе. Поэтому у поклонниц нет никаких шансов. Моя жена — исключительный человек. Знает восемь языков, с ней никогда не возникает никаких конфликтов, недоразумений. Такое воспитание, Гуля — мусульманка. Я считаю, что она подарок небес, попавший ко мне очень поздно», — делился Кашпировский.

Третья избранница Кашпировского, Гулизар Чалбашова, — уроженка Узбекистана. Она моложе артиста на 33 года. Их отношения начались в 2014 году — тогда же он расторг брак с предыдущей женой Ириной.

По информации СМИ, уже через два года после начала совместной жизни Кашпировский оформил на Чалбашову свою единственную недвижимость — двухкомнатную квартиру площадью 56 квадратных метров на Митинской улице в Москве. Пара узаконила отношения в 2023 году.

Последние годы и жизни и проблемы со здоровьем Кашпировского

В последние годы Анатолий Кашпировский продолжал публичную деятельность. Несмотря на преклонный возраст, он проводил очные встречи со зрителями и выходил в эфир. Так, в марте 2024 года его выступления проходили в Москве, а на официальном сайте Кашпировского публиковались записи его новых программ. Эфиры продолжались и в 2025 году.

При этом в последние годы в СМИ неоднократно появлялась информация о серьезных проблемах со здоровьем Кашпировского. В частности, сообщалось о возможном онкологическом заболевании, госпитализации и хирургическом вмешательстве. Однако эти сведения официально не подтверждались, а представители психотерапевта их опровергали.

Летом 2026 года вновь появились сообщения о том, что Кашпировский якобы экстренно попал в больницу и перенес операцию. Его директор Сергей Рудых заявил, что эта информация не соответствует действительности. По его словам, Кашпировский не проходил операцию и не был госпитализирован, а также у него не диагностировали онкологическое заболевание.

Представитель Кашпировского также объяснял сокращение публичной активности не состоянием здоровья, а желанием больше времени проводить с семьей. По его словам, психотерапевт продолжал вести активный образ жизни и регулярно занимался физическими упражнениями.

В 2025 году в личной жизни Кашпировского произошло еще одно важное событие: у него родилась дочь. После этого он стал реже появляться на публике и отменил часть выступлений, предпочитая проводить больше времени с женой и ребенком.