Посинение языка и лихорадка: что за болезнь поражает скот в Британии

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 20 0

За три месяца число выявленных случаев превысило суммарный показатель трех предыдущих сезонов.

В Британии зафиксировали рекордную вспышку блютанга

Фото: 5-tv.ru

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Guardian: британским фермерам не хватает вакцин на фоне вспышки блютанга

Рекордную за всю историю наблюдений вспышку блютанга — вирусного заболевания овец, крупного рогатого скота и других животных — зафиксировали в Великобритании. Об этом 3 октября сообщила газета The Guardian.

С начала эпидемиологического сезона 1 июля в стране зарегистрировали 2201 случай заражения. Более половины из них — 1103 — выявили в сентябре. По данным издания, показатели за первые три месяца уже оказались выше, чем за три предшествующих сезона вместе взятых.

Вице-президент Национального союза фермеров Робин Мант рассказала, что владельцам хозяйств приходится регулярно осматривать животных и сохранять «постоянную бдительность».

Инфекция передается при укусах кровососущих насекомых. У заболевших животных могут появляться лихорадка, язвы, отеки головы и хромота. Один из характерных признаков — посинение языка. Тяжелое течение болезни может привести к гибели животного. При этом, как отмечает издание, блютанг не передается людям и не угрожает безопасности продуктов питания.

В этом сезоне инфекция продвинулась дальше на север Великобритании. Летом ее впервые обнаружили в Шотландии, в том числе в Абердиншире. Специалисты связывают распространение вируса с повышением температур: теплая погода создает благоприятные условия для мошек-переносчиков.

Ситуацию осложняет нехватка вакцин. По словам Мант, фермерам трудно получить необходимые препараты. Расходы на профилактику и лечение стали дополнительной нагрузкой для хозяйств, которые уже потратили средства на преодоление последствий засухи.

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