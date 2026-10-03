Клопы добрались до поездов: нашествие насекомых закончилось отменой рейсов

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 27 0

Машинисты отказались работать в зараженном транспорте.

Что известно про нашествие клопов на поезда в Британии

Фото: www.globallookpress.com/ Seamas Culligan

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Нашествие клопов привело к отмене поездов в Великобритании

Несколько рейсов британской компании Southeastern отменили после обнаружения постельных клопов в кабинах машинистов. Об этом сообщает Daily Mail.

Насекомых впервые заметили 22 сентября в депо West Marina возле Гастингса в Восточном Суссексе, которое обслуживает маршруты между Лондоном и Кентом. Сотрудники обнаружили клопов на своих сумках. С этого времени поезда начали снимать с расписания, причем в пятницу отменили не менее трех рейсов.

По данным публикации, некоторые машинисты отказались работать в зараженных составах и обвинили руководство в несерьезном отношении к проблеме. Как пишет The Telegraph, один из них потребовал защитный комбинезон, прежде чем согласиться перегнать поезд по территории депо. Костюма не оказалось, что, по сведениям издания, привело к отмене двух поездов.

Две кабины закрыли, изолировав их от пассажирских зон. В пятницу утром возле депо также заметили автомобиль службы по борьбе с вредителями.

Руководитель службы машинистов Southeastern Оли Тернер заявил, что случаи ограничились кабинами двух поездов. В местах для пассажиров клопов не выявили.

По его словам, после подобных сообщений составы тщательно проверяют и возвращают на маршруты только после подтверждения отсутствия проблемы. Тернер также отметил, что машинисты помогали компании справиться с ситуацией.

Представитель Southeastern отдельно уточнил, что в поездах, выполняющих рейсы по Highspeed 1, насекомых нет.

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