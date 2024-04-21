Больше молчать не может: Узерли раскрыла причину ухода из «Великолепного века»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 22 0

Мерьем Узерли ушла из «Великолепного века» из-за беременности

Больше молчать не может: Узерли раскрыла причину ухода из «Великолепного века»

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век», 2011 г.

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К началу съемок третьего сезона сериала она узнала, что ее жизнь не будет прежней.

Немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли, которая прославилась благодаря роли Хюррем в сериале «Великолепный век», призналась, из-за чего на самом деле покинула проект. Оказалось, дело было не только в изматывающем графике съемок, как рассказывала раньше знаменитость.

В документальном фильме «Создание легенды» Узерли заявила, что к началу съемок третьего сезона сериала она узнала, что беременна. Новость стала для нее полной неожиданностью.

Актриса понимала — ее уход может сильно усложнить съемочный процесс, но и избавиться от малыша она не могла. Да и ее героиня по сюжету не могла иметь детей.

Именно поэтому и сделала выбор в пользу ребенка. Кроме того, ситуация усугублялась еще и тем, что будущий отец ребенка бросил Узерли.

Но вредить малышу она и не думала, поэтому закончила с изнуряющими съемками и перестала нервничать. В феврале 2014 года актриса стала мамой, родив дочку, которую назвала Ларой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как изменились звезды «Великолепного века» за десять лет.

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