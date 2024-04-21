Новые испытания: стала известна дата выхода второго сезона «Игры в кальмара»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 25 0

Второй сезон «Игры в кальмара» выйдет во второй половине 2024 года

Новые испытания: стала известна дата выхода второго сезона «Игры в кальмара»

Фото: Кадр из сериала «Игра в кальмара», 2021 г.

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Проект уже успел стать самым популярным на Nеtfliх за всю историю платформы.

Второй сезон южнокорейского сериала «Игра в кальмара» станет доступен на Netflix во второй половине этого года. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter, ссылаясь на со-генерального директора платформы Теда Сарандоса.

При этом точная дата выхода все еще неизвестна, ровно как и сюжет будущих серий. Стоит отметить, что на стриминговом сервисе в этом году покажут не только новый сезон «Игры в кальмара» — ожидается множество других проектов.

Сарандос отметил, что это связано с окончанием забастовки сценаристов и актеров. Их протесты негативно отразились на процессе производства фильмов и сериалов.

К слову, первый сезон «Игры в кальмара» вышел осенью 2021 года. Героям необходимо было участвовать в состязаниях, где проигравшие не просто выбывали, а умирали.

Тогда сериал стал одним из самых просматриваемых проектов Netflix. Его посмотрели десятки миллионов человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что популярность комедий 2000-х резко возросла.

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