Скелет с «фарфоровым» желчным пузырем нашли на кладбище психбольницы в США

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 51 0

IJO: ученые в США нашли скелет с «фарфоровым» желчным пузырем

Скелет с «фарфоровым» желчным пузырем нашли на кладбище психбольницы в США

Фото: www.globallookpress.com / FB-Fischer

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Взаимосвязи между подобной болезнью и душевными расстройствами нет, отмечают исследователи.

Американские ученые из Университета Миссисипи в ходе раскопок на кладбище психиатрической больницы обнаружили скелет с твердым предметом яйцеобразной формы среди костей. Археологи пришли к выводу, что это «фарфоровый» желчный пузырь.

Такая находка была сделана ими впервые, сообщило издание International Journal of Osteoarchaeology (IJO). Исследователи измерили размеры желчного пузыря — длиной он оказался порядка пяти сантиметров, шириной почти три сантиметра, а весил 16 граммов.

Как выяснили ученые, затвердел он из-за редкой болезни — холецистита. Она характеризуется накоплением кальция в мышечных стенках желчного пузыря.

Именно поэтому находку назвали «фарфоровой». При этом они отметили, что взаимосвязи между подобной болезнью и душевными расстройствами нет.

Но спровоцировать его в таком медицинском учреждении могли методы лечения. К примеру, чтобы обезболить пациента, ему давали наркотическое средство, которое, в свою очередь, вызывало спазмы в мышцах и нарушало работу органов пищеварения.

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Скелет с «фарфоровым» желчным пузырем нашли на кладбище психбольницы в США

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