Захарова оценила возможность полной отмены виз между Россией и Китаем

Граждане Поднебесной, отмечает дипломат, уже давно «облюбовали» Москву и Петербург, что показывает их неподдельный интерес к стране.

Отмена виз между Россией и Китаем не исключена в перспективе, так как у людей есть соответствующий запрос. Об этом автору и ведущей спецпроектов 5-tv.ru Лане Шевченко заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Инициатива понятная, потому что людей, которые ездят из России в Китай, из Китая в Россию с каждым годом становится все больше. Мы видим неподдельный интерес со стороны граждан Китая, которые, мне кажется, облюбовали несколько российских городов, которые знают очень хорошо», — отметила дипломат на форуме «Россия — Китай: бизнес-повестка, вопросы, решения, планы» в Московском столичном клубе при поддержке «Росконгресса».

Среди них она назвала Москву и Петербург. Потенциал в этом плане огромный, указала Захарова.

На тему «облегчения всех формальностей» властям еще предстоит подумать, добавила дипломат. Однако задача, говорит она, абсолютно понятна и запрос на это есть.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России активно развивается тема перехода на безвизовый режим со странами Ближнего Востока и Восточной Азии. Так, соответствующие предложения уже получили такие страны, как Кувейт, Оман, Бахрейн, Саудовская Аравия и Малайзия.

Также будут возможны групповые безвизовые поездки, которые уже применяются с Ираном и Китаем. Аналогичная инициатива отправлена правительству Индии.