Собянин подвел итоги общегородского субботника

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 20 0

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Собянин подвел итоги общегородского субботника

Фото: mos.ru Официальный сайт Мэра Москвы

В общегородском субботнике, состоявшимся 20 апреля, приняли участие один миллион 40 тысяч человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Это часть традиционного весеннего месячника благоустройства, который стартовал 1 апреля и продлится до конца месяца», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, сотрудники городских служб приводят в порядок дворовые территории, детские и спортивные площадки, парки и скверы, дорожную инфраструктуру, фасады зданий. Жители столицы помогали специалистам: очищали газоны, обустраивали цветники, высаживали деревья и кустарники.

На площадках субботника работали полевые кухни. Также там организовали развлекательную программу. Например, в Лосиноостровском районе дети участвовали в мастер-классах по изготовлению кормушек для птиц, а в Головинском районе горожане играли в городки и участвовали в эстафетах.

В первом субботнике, состоявшемся 13 апреля, приняли участие порядка 930 тысяч человек, включая специалистов комплекса городского хозяйства, столичных предприятий и организаций, а также школьников и студентов. Горожанам выдали инструменты, саженцы деревьев и кустарников. Собранный мусор оперативно вывозился.

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