Убегавшего от бродячей собаки ребенка сбила машина в Тюмени

В Тюмени шестилетний мальчик, убегавший от бродячей собаки, попал под колеса машины. Об сообщили в пресс-службе областного ГИБДД.

Инцидент произошел на Краснооктябрьской улице. Ребенок гулял с родителями и другом, однако в какой-то момент остался без присмотра взрослых.

«В какой-то момент малолетний оказался без присмотра родителей, за ним погналась бродячая собака, он выбежал с детской площадки на проезжую часть, где был сбит», — написали представители ведомства в Telegram-канале.

В результате аварии мальчик получил травму ноги. Известно, что за рулем автомобиля находился 23-летний молодой человек. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Санкт-Петербурге несовершеннолетний сбил на самокате ребенка на пешеходном переходе. Он скрылся с места аварии, однако его удалось вычислить. Нарушителя уже оштрафовали и заблокировали аккаунт в сервисе для проката самоката.