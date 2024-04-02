В Петербурге вычислили самокатчика, который сбил ребенка на «зебре»
В Петербурге вычислили самокатчика, который сбил ребенка на пешеходном переходе
Фото, видео: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Молодой человек не затормозил перед пешеходном переходом, а после наезда скрылся с места.
В Санкт-Петербурге вычислили самокатчика, который сбил ребенка на « зебре». Данные пользователя электротранспортом в полицию передал сервис аренды. Он уже оштрафовал молодого человека и заблокировал его аккаунт за нарушение правил дорожного движения.
Самокатчик вовремя не затормозил, когда шестилетний мальчик с мамой переходил улицу. От удара ребенок упал и ударился головой об асфальт. Он сейчас в больнице.
Виновник аварии с места происшествия скрылся. Если выяснится, что самокатом управлял несовершеннолетний, к ответственности привлекут его родителей.
Ранее 5-tv.ru писал, что сервисы кикшеринга придумали способ борьбы с нарушителями. Например, начали тестировать специальные датчики на электросамокатах.
Читайте также
60%
-0.08 99.57
0.04
Нашли ошибку?