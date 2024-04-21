Одним ударом: к чему может привести объединение оппозиции в Молдавии

Выборы в стране состоятся уже осенью.

Создание оппозицией электорального блока «Победа» на осенних выборах в Молдавии позволит властям запретить все объединение разом. Об этом 5-tv.ru заявил политолог Корнелиу Чуря.

«Нужно признать, что данное объединение облегчает работу самим властям, которые могут сейчас применять жесткие меры не по отношению к разрозненным партиям, а к единому блоку, то есть в случае, если они решатся — а это можно допустить — на запрет всего блока „Победа“, то, конечно же, всех сразу уберут со сцены», — поделился специалист.

Чуря добавил, что съезд молдавской оппозиции в Москве касается лишь тех сил, что находятся под контролем главы партии «Шор» Илана Шора. Шансы «Победы» на успех возрастают, поскольку объединение позволяет лучше организовать политический процесс и более эффективно координировать действия разрозненных фракций, указал политолог.